Жилищные инспекторы Татарстана выявили 55 нарушений в домах за неделю, оштрафовав УК на 216 тысяч рублей

Среди выявленных проблем — ненадлежащее содержание общего имущества

За прошедшую неделю жилищные инспекторы Татарстана обследовали 70 многоквартирных домов, по итогам было зафиксировано 55 нарушений. По результатам проверок вынесено 14 административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 216 тыс. рублей, сообщили в Госжилинспекции РТ.

Среди выявленных проблем — ненадлежащее содержание общего имущества и предоставление некачественных коммунальных услуг. Так, в доме №56/22 в Набережных Челнах инспекторы обнаружили протекающую крышу, из-за которой затапливает одну из квартир. ООО УК «Электротехников» выдано предписание отремонтировать кровлю до 28 ноября, а также возбуждено дело об административном правонарушении.

Активно используются и превентивные меры: управляющим организациям за неделю было объявлено 116 предостережений. Из них 21 касалось ненадлежащего содержания многоквартирных домов, 18 — некачественных коммунальных услуг, а 15 — нарушений по размещению информации в ГИС ЖКХ.

К примеру, 17 ноября пять предостережений за спектр нарушений получила нижнекамская управляющая компания «Жилье», а семь предостережений — региональный оператор капремонта НО «Фонд ЖКХ».

Примером наложенных штрафов служит административное наказание в размере 25 тысяч рублей, выписанное должностному лицу ООО УК «Алсу» за ненадлежащее содержание дома №28 по пр. Строителей. В ходе этой проверки инспекторы выявили около 20 нарушений, среди которых особо вопиющим стало то, что массивные трубы холодного водоснабжения и канализации в подвале подъезда №4 были подвешены веревкой.

