Китай отменит десятки рейсов в Японию на фоне ситуации с Тайванем

Китайские СМИ прогнозируют, что число отмененных перелетов может возрасти в течение недели

Китай объявил об отмене рейсов по 12 маршрутам в Японию, в общей сложности это затрагивает 41 перелет. Это решение, о котором в понедельник сообщила газета South China Morning Post (SCMP), последовало за эскалацией дипломатического конфликта между двумя странами, вызванного высказываниями японского политика о Тайване.

Среди отмененных рейсов — направления в популярные туристические города Киото и Осака. Китайские СМИ прогнозируют, что число отмененных перелетов может возрасти в течение недели.

Дипломатический кризис разгорелся вокруг заявлений главы правительства Японии Санаэ Такаити. Она высказала мнение, что чрезвычайная обстановка вокруг Тайваня, связанная с применением силы, может быть расценена как «ситуация, угрожающая выживанию» Японии, что, как поясняло агентство «Киодо», потенциально дало бы Токио право на коллективную самооборону.

В ответ на это Пекин, который считает вопрос Тайваня своим внутренним делом, призвал Такаити отказаться от этих заявлений. Китайские власти также рекомендовали своим гражданам избегать поездок в Японию и пересмотреть планы обучения в этой стране, ссылаясь на соображения безопасности.

Министерство иностранных дел КНР пообещало принять «суровые и решительные меры» в отношении Японии, если Такаити не дистанцируется от своих высказываний. Однако Такаити позднее подтвердила, что не изменила своей точки зрения относительно влияния гипотетической экстренной ситуации вокруг Тайваня на Японию.

Рената Валеева