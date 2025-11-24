В Татарстане закупят молочной продукции на 498 млн рублей

Поставки продукции будут осуществляться с 1 января по 31 декабря 2026 года

Фото: Реальное время

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил о проведении шести закупок на поставку молока и молочной продукции для социально значимых учреждений республики на 2026 год. Общая сумма, выделенная на эти цели, превышает 498 млн рублей. Информация о тендерах размещена в единой информационной системе.

Инициатива направлена на обеспечение потребностей сотен учреждений, включая школы, детские сады, колледжи, учреждения здравоохранения, социальной защиты и молодежной политики. Поставки продукции будут осуществляться с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Победители должны будут поставить следующие объемы продукции по указанным ценам за килограмм:

Молоко — 1,2 млн кг по цене 96,6 руб. за 1 кг

Кефир — 256,9 тыс. кг по цене 121,09 руб. за 1 кг

Ряженка — 250,9 тыс. кг по цене 127,04 руб. за 1 кг

Творог — 135,9 тыс. кг по цене 516,7 руб. за 1 кг

Масло сливочное — 135,9 тыс. кг по цене 1 262,62 руб. за 1 кг

Сметана — 66,6 тыс. кг по цене 273,16 руб. за 1 кг

Сыры полутвердые — 64 тыс. кг по цене 904,87 руб. за 1 кг

Строительство трех новых молочно-животноводческих комплексов на 3 тысячи голов и стоимостью 1,3 млрд рублей каждый началось в Атнинском районе, сообщил глава района Рустем Хисамиев во время участия в «Муниципальном часе» в АИР. Инвесторами выступили СХПК «Ватан», ООО «Шахтер» и агрофирма «Уныш».

Рената Валеева