17:23 МСК
В России создали хранилище для «русофобских украинских книг» из новых регионов

16:34, 24.11.2025

Там уже находится книга «Войны России против Украины с XI по XXI в.»

Фото: Gülfer ERGİN для Unsplash

Российская государственная библиотека (РГБ) сформировала специальное хранилище для «русофобских украинских книг», собранных из библиотек новых регионов России. Об этом газете «Ведомости» рассказал гендиректор РГБ Вадим Дуда.

Отмечается, что в так называемый спецхран попадают «явно неофашистские» издания, которые были отпечатаны на территории Украины и находились в фондах библиотек Донбасса и Новороссии.

Сбор этих книг РГБ начала в 2024 году, и на текущий момент коллекция насчитывает 10—12 тысяч экземпляров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первичный отбор таких изданий производят библиотекари в новых регионах. Затем их рассматривает экспертный совет при РГБ, после чего один-два экземпляра отправляются на хранение в Москву. Дуда уточнил, что сейчас в «спецхране» содержатся только «абсолютно явно националистические, неофашистские книги». Он привел примеры таких изданий, включая те, что отрицают или игнорируют роль России в Великой Отечественной войне, а также те, которые «безосновательно приписывают русским людям отрицательные качества, как, например, дикость и жестокость». Дуда также упомянул произведения, «которые грубо манипулируют историей», например «Войны России против Украины с XI по XXI в.», назвав это «абсурдом».

До конца текущего года планируется опубликовать список таких изданий с рекомендацией для библиотек ограничить к ним доступ.

Генеральный директор РГБ пояснил, что создание спецхрана для подобных изданий необходимо для того, чтобы исследователи могли иметь к ним доступ для научной работы. При этом оставшуюся часть тиража «русофобских книг» он рекомендует библиотекам изъять из своих фондов.

Рената Валеева

