В России создали хранилище для «русофобских украинских книг» из новых регионов

Там уже находится книга «Войны России против Украины с XI по XXI в.»

Российская государственная библиотека (РГБ) сформировала специальное хранилище для «русофобских украинских книг», собранных из библиотек новых регионов России. Об этом газете «Ведомости» рассказал гендиректор РГБ Вадим Дуда.

Отмечается, что в так называемый спецхран попадают «явно неофашистские» издания, которые были отпечатаны на территории Украины и находились в фондах библиотек Донбасса и Новороссии.

Сбор этих книг РГБ начала в 2024 году, и на текущий момент коллекция насчитывает 10—12 тысяч экземпляров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первичный отбор таких изданий производят библиотекари в новых регионах. Затем их рассматривает экспертный совет при РГБ, после чего один-два экземпляра отправляются на хранение в Москву. Дуда уточнил, что сейчас в «спецхране» содержатся только «абсолютно явно националистические, неофашистские книги». Он привел примеры таких изданий, включая те, что отрицают или игнорируют роль России в Великой Отечественной войне, а также те, которые «безосновательно приписывают русским людям отрицательные качества, как, например, дикость и жестокость». Дуда также упомянул произведения, «которые грубо манипулируют историей», например «Войны России против Украины с XI по XXI в.», назвав это «абсурдом».

До конца текущего года планируется опубликовать список таких изданий с рекомендацией для библиотек ограничить к ним доступ.

Генеральный директор РГБ пояснил, что создание спецхрана для подобных изданий необходимо для того, чтобы исследователи могли иметь к ним доступ для научной работы. При этом оставшуюся часть тиража «русофобских книг» он рекомендует библиотекам изъять из своих фондов.

Рената Валеева