Цены на красную икру в России выросли на треть

Имитированная лососевая икра, напротив, подешевела

Фото: Мария Зверева

По данным исследования «Контур.Маркета», опубликованным в газете «Известия», средняя стоимость 200-граммовой банки красной икры в России достигла 3 тыс. рублей. За год цена на деликатес увеличилась на 33%.

Аналитики изучили более 1,7 млн чеков на красную икру и сравнили показатели октября — ноября текущего года с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на натуральную икру вырос на 3%.

На рынке наблюдается интересная динамика цен на другие виды икры. Имитированная лососевая икра, напротив, подешевела на 6%, при этом ее продажи увеличились на 18%. Наиболее значительное снижение цен произошло на черную икру — ее стоимость упала на 15%. Сейчас 200 граммов черной икры можно приобрести за 12,6 тыс. рублей.

Наталья Жирнова