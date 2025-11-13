Новости бизнеса

21:42 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Цены на красную икру в России выросли на треть

20:24, 13.11.2025

Имитированная лососевая икра, напротив, подешевела

Цены на красную икру в России выросли на треть
Фото: Мария Зверева

По данным исследования «Контур.Маркета», опубликованным в газете «Известия», средняя стоимость 200-граммовой банки красной икры в России достигла 3 тыс. рублей. За год цена на деликатес увеличилась на 33%.

Аналитики изучили более 1,7 млн чеков на красную икру и сравнили показатели октября — ноября текущего года с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на натуральную икру вырос на 3%.

На рынке наблюдается интересная динамика цен на другие виды икры. Имитированная лососевая икра, напротив, подешевела на 6%, при этом ее продажи увеличились на 18%. Наиболее значительное снижение цен произошло на черную икру — ее стоимость упала на 15%. Сейчас 200 граммов черной икры можно приобрести за 12,6 тыс. рублей.

Ранее в Татарстане обнаружили «предприятие-призрак» по производству икры.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

БизнесОбщество

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть551.4
  • Нижнекамскнефтехим80.05
  • Казаньоргсинтез64
  • КАМАЗ81.4
  • Нижнекамскшина36.2
  • Таттелеком0.574