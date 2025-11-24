В Татарстане вырос средний срок потребительских кредитов

В целом по России средний срок потребкредитов в октябре 2025 года составил 2,3 года

Фото: Максим Платонов

В октябре 2025 года в Татарстане наблюдалась умеренная динамика по среднему сроку потребительских кредитов: показатель увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные привели в ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России средний срок потребкредитов в октябре 2025 года составил 2,3 года — на 8,9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (тогда показатель равнялся 2,1 года). Однако по сравнению с сентябрем 2025 года (2,4 года) значение снизилось на 3,5%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди 30 регионов‑лидеров по объему потребительского кредитования Татарстан выделяется сдержанной динамикой: в то время как в Москве (11,7%), Санкт‑Петербурге (10,5%), Московской области (7,8%), Республике Бурятия (7,3%) и Ленинградской области (4,7%) зафиксировано существенное снижение среднего срока кредитов, в Татарстане отмечен небольшой рост. Схожую тенденцию продемонстрировали Приморский край (+1,1%), Волгоградская (+0,7%) и Саратовская (+0,4%) области.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что после пиковых значений в августе 2025 года банки стали предъявлять более высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков.

Наталья Жирнова