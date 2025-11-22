«Рубин» объявил состав на матч с «Ахматом» в Казани

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на матч с «Ахматом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится в Казани в 19.30 по московскому времени.



В составе отсутствует основной опорный полузащитник «Рубина» Угочукву Иву. При этом в центре обороны появится Игор Вуячич, пропускавший последние матчи в чемпионате из-за травмы.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Арройо, Вуячич, Тесленко, Нижегородов — Йочич, Кузяев, Безруков — Шабанхаджай, Даку

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире игру из Казани покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 19.30 по мск. Игра станет заключительной в году для казанцев на домашнем стадионе.



«Рубин» после 15 сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет 11-м в чемпионате, отставая от казанцев на четыре очка.

Зульфат Шафигуллин