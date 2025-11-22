Представители Татарстана стали победителями Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

Двое из победителей являются представителями системы воспитания и дополнительного образования детей

Фото: предоставлено пресс-службой проекта "Знание.Лектор"

С 19 по 21 ноября в Московском дворце пионеров состоялся финал юбилейного, пятого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Мероприятие Общества «Знание» стало самым масштабным в истории проекта, собрав 126 победителей из 53 регионов страны. Среди них — несколько представителей Татарстана, чьи лекции и проекты получили высокую оценку жюри.



Республику успешно представили:

Зулфия Ситдикова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Гимназии №1 Лаишево, автор статей и руководитель стационарного лектория «Знание» в Лаишевском районе. В рамках конкурса она выступала с лекциями, посвященными единству народов России.

Сразу два представителя Татарстана, Марина Епифанцева, замруководителя АИР РТ, и Ильнур Сираев, член кадрового резерва республики, успешно выступили с лекциями по экономике, бизнесу и праву.

Алина Латыпова, педагог дополнительного образования детей и методист Центра детского творчества Азнакаево, стала одной из шести победителей партнерской номинации компании «ВодоходЪ». Ее лекции по экологии и туризму принесли ей сертификат на круиз с возможностью проведения собственной лекции на борту.

предоставлено пресс-службой проекта "Знание.Лектор"

Двое из победителей от Татарстана являются представителями системы воспитания и дополнительного образования детей.

— Пятый сезон «Знание.Лектор» стал самым масштабным за всю историю проекта. Он объединил людей, которые работают в самых разных условиях — в университетах и сельских школах, в научных центрах и общественных организациях, в органах власти. Что особенно ценно — есть и участники специальной военной операции. Всех конкурсантов объединяет глубокое уважение к своей аудитории, готовность делиться знаниями. Они помогают людям ориентироваться в потоке информации, защищают историческую правду, помогают разобраться в науке, технологиях, других сферах. В конце концов, результаты их работы показывают, что сила слова, сила знания способна менять жизнь людей и укреплять страну. Хочу поздравить победителей конкурса, и всем участникам сказать спасибо — за труд и высокий профессионализм. Мы вместе с вами будем развивать просвещение в нашей стране, — подчеркнул гендиректор Общества «Знание» Максим Древаль.



Рената Валеева