Правительство утвердило специальности с ограничением платного приема в вузы

Среди них психология, экономика, менеджмент, архитектура, реклама и связи с общественностью, журналистика и другие

Фото: Артем Гафаров

Правительство утвердило перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, по которым с 2026/2027 учебного года будет установлено предельное количество платных мест. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Цель нововведений, как пояснили в Минобрнауки, — сбалансированная подготовка кадров в интересах национальной экономики и социальной сферы, а также повышение качества высшего образования.

Согласно документу, ограничения коснутся 28 программ бакалавриата. Среди них такие направления, как психология, экономика, менеджмент, архитектура, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, международные отношения, реклама и связи с общественностью, журналистика, филология и лингвистика.

Также предельное количество платных мест будет установлено по 12 программам специалитета, включая стоматологию, пожарную безопасность, горное дело, экономическую безопасность, судебную и прокурорскую деятельность, перевод и переводоведение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пресс-службе Минобрнауки уточнили, что по остальным специальностям и направлениям подготовки, не вошедшим в утвержденный перечень, вузы смогут самостоятельно устанавливать объем коммерческого приема. Новые правила будут действовать в течение одного года, после чего могут быть скорректированы по итогам анализа приемной кампании 2026 года.

Помимо регулирования платного приема, правительство также утвердило положение о предоставлении господдержки образовательного кредитования и перечень специальностей, по которым будет оказываться такая поддержка. С 1 декабря 2025 года льготное образовательное кредитование будет ориентировано на обеспечение притока абитуриентов на приоритетные специальности, важные для достижения технологического лидерства. Субсидируемая ставка по образовательному кредиту сохранится на уровне 3%.



Рената Валеева