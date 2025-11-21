В России растет число школьников, изучающих родные языки

В российских учебных заведениях обучается 18 млн детей, из которых 12% изучают родные языки

Фото: Артем Дергунов

В российских образовательных учреждениях родным языкам обучается более 3 млн детей. Из них свыше 2,5 млн занимаются в рамках основного учебного плана, остальные — на факультативных занятиях. Об этом сообщил замминистра просвещения Александр Бугаев на заседании Совета по межнациональным отношениям в Совфеде.

По данным замминистра, в общей сложности в российских учебных заведениях обучается 18 млн детей, из которых 12% изучают родные языки. Программы по 75 родным языкам реализуются в образовательных организациях 64 субъектов России.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В языковое образование вовлечено 25 тыс. образовательных учреждений, включая дошкольные организации. Отмечается значительный рост числа педагогов, преподающих родные языки — их количество увеличилось на 24% и достигло 32 тыс. специалистов. В федеральном перечне учебников представлено 500 учебных материалов по 32 родным языкам. Для языков, не включенных в перечень, используются специальные учебные пособия.

Наталья Жирнова