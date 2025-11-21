В Казани вручили «Золотую Звезду» Героя России родным Эдуарда Сабирова

7 октября 2024 года капитан Сабиров погиб при обстреле

Фото: Пресс-служба губернатора Кировской области

В Казани прошла церемония вручения медали «Золотая Звезда» семье капитана Эдуарда Сабирова, погибшего при исполнении воинского долга. Награду передали губернатор Кировской области Александр Соколов и генерал-майор Александр Корнев, сообщает пресс-служба губернатора Кировской области.

Эдуард Сабиров родился в 1997 году в поселке Красная Поляна. С детства он активно занимался спортом — увлекался лыжами и дзюдо. Позже поступил в военное училище, а затем окончил военную академию. Служил в Воздушно-десантных войсках командиром взвода.

Пресс-служба губернатора Кировской области

Известно, что во время военной операции Сабиров спасал раненых товарищей и помогал продвижению российских войск. За свои подвиги был награжден орденами и медалями.

7 октября 2024 года капитан Сабиров погиб при обстреле. За мужество ему посмертно присвоили звание Героя России. В память о герое в его родной школе установят табличку и организуют «Парту Героя».

Наталья Жирнова