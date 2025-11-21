На 1-й этап строительства оросительной системы в Чистопольском районе потратят 435 млн рублей

Ранее на этот проект уже выделялось 800 млн рублей по госконтракту

Фото: Реальное время

На первый этап строительства оросительной системы в Чистопольском районе потратят 435 млн рублей. Об этом свидетельствуют документы на сайте госзакупок.

Ранее на этот проект уже выделялось 800 млн по госконтракту. Тогда в проект закладывали подготовку участка, коммуникаций и установку оборудование. Проект компенсировал ущерб рыбным запасам — в водоем выпустят 5 тысяч мальков. Финансирование идет из федерального бюджета, а заказчиком является Минсельхоз России.

Следующую часть первого этапа планируют начать в феврале и закончить в ноябре 2026 года. Напомним, что ранее «Реальное время» сообщало, что Хуснуллин-младший строит крупнейшую оросительную систему. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова