Возраст для пользователей электросамокатов повысят, но водительские права не введут

Ранее Минтранс России призвал регионы продвигать электросамокаты, а не запрещать их

Фото: Динар Фатыхов

Минтранс России сообщил об отсутствии планов по введению обязательного получения водительских удостоверений для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил и. о. замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николай Чередниченко, сообщает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, министерство поддерживает идею дополнительного регулирования СИМ. Ожидается, что новые правила дорожного движения для электросамокатов и других подобных транспортных средств могут быть приняты уже весной 2026 года. В рамках планируемых изменений Минтранс также намерен повысить минимальный возраст для использования СИМ на дорогах общего пользования с 14 до 16 лет. При этом в парковых зонах данные ограничения применяться не будут.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, в марте 2025 года Минтранс представил проект изменений в ПДД, согласно которому пользователь СИМ будет считаться водителем транспортного средства со всеми вытекающими обязанностями и ответственностью. Ранее Минтранс России призвал регионы продвигать электросамокаты, а не запрещать их.

Наталья Жирнова