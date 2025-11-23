Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +9 градусов
Будет облачно
Сегодня в Татарстане будет облачно. Утром, днем осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Утром и днем ожидается от +2 до +7 градусов, местами на юге и востоке до +9 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».