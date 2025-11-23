Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +9 градусов

07:00, 23.11.2025

Будет облачно

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Утром, днем осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Утром и днем ожидается от +2 до +7 градусов, местами на юге и востоке до +9 градусов.

Галия Гарифуллина

