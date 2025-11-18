В центре Казани пресекли нелегальную продажу гипсовых фигур

Помимо этого нелегальные торговцы на Мавлютова потеряли крупную партию товаров в виде овощей, а также молочной и рыбной продукции

Сотрудники Комитета потребительского рынка провели очередной профилактический рейд в Казани. На этот раз проверка состоялась по адресу: улица Мавлютова, 17, сообщает мэрия города.

В ходе мероприятия были выявлены серьезные нарушения. У одного из торговцев была обнаружена переоборудованная машина, используемая как торговая точка для продажи молочной и рыбной продукции. У другого предпринимателя изъяты значительные объемы продукции: 563 кг фруктов и овощей, а также 24 банки икры.

Сообщается, что все нарушители будут привлечены к административной ответственности с наложением штрафов.

Также вечером 18 ноября глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов пресек нелегальную продажу гипсовых фигур на улице Петербургской.

— Администрация VS незаконные торговцы — 4:0, — написал у себя в телеграм-канале глава двух районов Казани.

Напомним, что в Казани с начала года изъяли 5 тонн нелегальных товаров уличной торговли.

Наталья Жирнова