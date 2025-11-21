Европейские лидеры проведут экстренное совещание G20 по мирному плану США для Украины

Ожидается, что к разговору присоединятся президент Макрон, Стармер и Стубб, отметили два европейских источника

Европейские лидеры планируют провести экстренное совещание в субботу, 22 ноября, на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР. Цель встречи — обсуждение мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. Как пишет Financial Times, европейские столицы «охватила тревога» после сообщений о давлении Вашингтона на Киев с целью принятия этого плана.

Белый дом настаивает на принятии 28-пунктного плана, который, как утверждается, требует от Украины значительных территориальных уступок Москве и отказа от вступления в НАТО. Документ, подготовленный помощниками президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, застал ЕС врасплох — европейские правительства не были проинформированы о его деталях и теперь срочно пытаются согласовать общую позицию. Представители нескольких стран признались, что план «выглядит как фактическая капитуляция» Киева.

Ситуацию усложняет то, что лидеры Франции, Германии, Италии и Великобритании, находясь в Южной Африке на саммите G20, не смогли провести полноценные консультации 21 ноября. По данным FT, европейские делегации договорились собраться на экстренную встречу, чтобы выработать общую реакцию на действия США.

Bloomberg также сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированные на 22 ноября мероприятия для телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения плана. Ожидается, что к разговору присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Финляндии Александр Стубб, отметили два европейских источника.

Еврокомиссия и Европейский совет, со своей стороны, заявили, что не получали официальных предложений от Вашингтона по данному плану.

Ранее издание Bild писало, что Германия уже выражала недовольство планом Трампа по урегулированию украинского кризиса и принимала меры, чтобы не допустить его реализации.

Зеленский, как сообщается, косвенно подтвердил получение мирного плана США, заявив фракции «Слуга народа», что Украину ожидает «трудная» неделя переговоров по его согласованию.

Рената Валеева