Стадион «Ак Барс Арена» потратит более 21 миллиона рублей на клининг

Фото: Реальное время

АО «Казань Арена» проводит конкурс на право заключения договора на оказание услуг по профессиональной комплексной уборке для нужд футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в Казани. Конкурс проводится в электронной форме, и участвовать в нем могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Услуги будут оказываться с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Начальная (максимальная) цена договора составляет 21 420 000 рублей.

Услуги включают в себя механизированную и ручную уборку твердых полов, удаление локальных загрязнений со стен, стеклянных и зеркальных поверхностей, смену полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах и вынос мусора. Также в рамках договора будет осуществляться комплексная уборка скайбоксов, VIP лестниц, входных групп и офисных помещений, включая мытье полов, зеркал, сантехники и смену расходных материалов. Уборка технических помещений будет включать мытье полов и удаление локальных загрязнений с дверных блоков, а также протирку поверхностей, обозначенных заказчиком.



На наружных территориях будет проводиться ручная уборка от мусора и загрязнений, мытье контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, а также операционный сбор твердых коммунальных отходов. В зимний период будет осуществляться уборка снега и льда, а также посыпка противогололедными реагентами. Кроме того, в рамках договора предусмотрена глубокая размывка полов, уборка складских помещений и комплексная уборка экскурсионного маршрута и VIP маршрута.

Дмитрий Зайцев