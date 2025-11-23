Стадион «Ак Барс Арена» потратит более 21 миллиона рублей на клининг
Услуги будут оказываться с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года
АО «Казань Арена» проводит конкурс на право заключения договора на оказание услуг по профессиональной комплексной уборке для нужд футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в Казани. Конкурс проводится в электронной форме, и участвовать в нем могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Услуги будут оказываться с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Начальная (максимальная) цена договора составляет 21 420 000 рублей.
Услуги включают в себя механизированную и ручную уборку твердых полов, удаление локальных загрязнений со стен, стеклянных и зеркальных поверхностей, смену полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах и вынос мусора. Также в рамках договора будет осуществляться комплексная уборка скайбоксов, VIP лестниц, входных групп и офисных помещений, включая мытье полов, зеркал, сантехники и смену расходных материалов. Уборка технических помещений будет включать мытье полов и удаление локальных загрязнений с дверных блоков, а также протирку поверхностей, обозначенных заказчиком.
На наружных территориях будет проводиться ручная уборка от мусора и загрязнений, мытье контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, а также операционный сбор твердых коммунальных отходов. В зимний период будет осуществляться уборка снега и льда, а также посыпка противогололедными реагентами. Кроме того, в рамках договора предусмотрена глубокая размывка полов, уборка складских помещений и комплексная уборка экскурсионного маршрута и VIP маршрута.
Ранее стало известно, что в Казани стартовала подготовка объемных цветочных композиций к зимнему сезону.
