Круглогодичная охрана казанского театра кукол «Экият» обойдется в 4,7 миллиона рублей
ГБУК РТ «Детский центр «Экият» объявил конкурс на оказание услуг охраны. Согласно техническому заданию, охрана должна обеспечивать безопасность на территории центра, включая контроль за доступом, предотвращение противоправных действий и реагирование на чрезвычайные ситуации. Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок. Учреждение планирует потратить на это 4,7 миллиона рублей.
Основные требования к охране содержат наличие 4 постов охраны, в том числе 24-часовой пост и посты с 8:00 до 21:00. Охрана должна работать ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Охранники обязаны контролировать вход и выход сотрудников и посетителей, осматривать вносимые и выносимые вещи, а также реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечивать безопасность на территории и в помещениях центра.
Технические требования содержат оснащение охранников средствами радиосвязи и мобильной связи, наличие форменной одежды и удостоверений частного охранника, а также умение пользоваться техническими средствами охраны, такими как системы видеонаблюдения и охранно-пожарная сигнализация.
Ежедневный контроль за работой охранников со стороны руководства охранного предприятия и ведение журналов учета дежурств, проверок и происшествий также являются обязательными. Отчетность перед администрацией центра обо всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Дополнительные меры безопасности включают организацию пропускного режима с использованием металлодетекторов и контроль за въездом и выездом автотранспорта на территорию центра. Охранники должны быть квалифицированными и иметь соответствующие лицензии, а также соблюдать правила внутреннего распорядка и не отвлекаться от службы.
