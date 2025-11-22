Минцифры Татарстана рассказало, как происходит вербовка детей в интернете
Одним из самых распространенных способов является «выполнение спецзаданий» от якобы силовых ведомств
Минцифры Татарстана рассказало, как происходит вербовка детей в интернете.
Зарубежные спецслужбы и экстремистские группы используют отработанные схемы психологического воздействия. Важно знать эти методы, чтобы вовремя распознать угрозу.
Методы воздействия
Маскировка под «игру» или «квест». Предлагают выполнять «патриотические задания»: фотографировать военные объекты, расклеивать листовки, участвовать в «акциях». Как распознать: любые просьбы о скрытности или «особой миссии» должны вызывать подозрения.
Соблазн «легких денег». Обещают вознаграждение за «простую работу»: сбор данных, администрирование чатов, распространение информации. Как реагировать: подчеркивать, что за реальные деньги не просят нарушать закон.
Давление на желание быть значимым. Используют фразы: «Только ты сможешь помочь», «Это секретно, но очень важно». Как реагировать: объяснять, что настоящие важные дела не требуют скрытности от близких.
Шантаж после первого контакта. После вовлечения начинают угрожать: «Мы знаем, что ты сделал, теперь работай на нас». Как реагировать: подросток должен знать — в такой ситуации нужно сразу обращаться к взрослым.
Тревожные признаки
Повышенная скрытность: удаление переписок, пароли на новых устройствах. Нехарактерные фразы в речи: «мне дали задание», «это секрет». Появление в галерее фото стратегических объектов или странных контактов.
Практические меры
Беседы о цифровой гигиене: как распознать манипуляции, куда обращаться за помощью. Мониторинг поведения: резкие изменения в настроении, круге общения. Четкий алгоритм действий: при подозрениях — разговор с подростком и информирование родителей.
Важно знать: сотрудники российских спецслужб (ФСБ, СВР, ФСО) и правоохранительных органов (МВД, Следственный комитет) НЕ используют подростков для оперативной работы и НЕ вербуют через интернет.
