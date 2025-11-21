Генпрокурор России потребовал запретить работу «Съезда народных депутатов» в стране

Организация заявляет о своей цели создать «альтернативный представительный орган» российской власти

Фото: Екатерина Петрова

Генпрокуратура России потребовала признать иностранную неправительственную организацию «Съезд народных депутатов»* (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической и полностью запретить ее деятельность на территории страны. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Съезд народных депутатов»* был создан в 2022 году в Польше, в городе Яблонна под Варшавой, группой бывших российских депутатов и оппозиционеров, включая Илью Пономарева**, Геннадия Гудкова** и Марка Фейгина**.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Организация заявляет о своей цели создать «альтернативный представительный орган» российской власти. Ее участники отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами, приняли так называемую «новую Конституцию», призванную заменить действующую, и декларируют стремление сменить власть в России силовым путем.

Ранее, 28 апреля 2023 года, Генпрокуратура признала деятельность этой организации нежелательной на территории России. Впоследствии, 18 мая 2023 года, Министерство юстиции РФ включило «Съезд народных депутатов»* в реестр нежелательных организаций.

Рената Валеева