Президент Ирана снова заговорил о переносе столицы из Тегерана

Эта мера стала насущной из-за серьезных проблем с водоснабжением

Фото: Мария Зверева

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости переноса столицы государства из Тегерана, передает агентство IRNA. По словам главы государства, эта мера стала насущной из-за серьезных проблем с водоснабжением, которые в сочетании с постоянно растущим населением мегаполиса создают угрозу гуманитарной катастрофы.

— Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора, перенос столицы — это необходимость, — цитирует Пезешкиана IRNA по итогам его встречи с общественностью в провинции Казвин.

Ранее, в марте, иранские власти столкнулись с серьезным кризисом водоснабжения сразу в четырех провинциях — Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран, причиной которого стали долгие годы засухи. Основными проблемами в этих регионах являются высыхание рек, болот, водохранилищ и снижение эффективности работы плотин.

Пезешкиан выступал с подобной инициативой еще в октябре, предлагая перенести столицу из перенаселенного и экологически неблагополучного Тегерана на побережье Персидского залива. В числе основных причин для переезда президент называл высокий уровень загрязнения воздуха, проблемы с грунтами, дефицит воды и перегруженность дорожного движения. Он подчеркивал, что побережье Персидского залива является оптимальным местом для новой столицы, так как обеспечит прямой доступ к водным путям, что будет способствовать торгово-экономическому развитию Ирана.



Тегеран является столицей Ирана с 1786 года. В настоящее время в городе проживает более 12 миллионов человек, а по некоторым оценкам — до 18 млн.

Рената Валеева