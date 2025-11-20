В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «коммерсант»
Сообщение прозвучало одновременно с представленным США новым проектом урегулирования вооруженного конфликта на территории Украины
Радиостанция УВБ-76, получившая неофициальное название «Радиостанция Судного дня», 20 ноября транслировала сообщение, содержащее одно новое слово — «коммерсант».
RT сообщает, что слово прозвучало одновременно с представленным США новым проектом урегулирования вооруженного конфликта на территории Украины.
Следом после этого сообщения прозвучало еще два — «лешохлев» и «иксобоев». Их зафиксировали в 12:44 и 14:02 мск.
Ранее военная радиостанция УВБ-76 передала сообщение в день начала учений НАТО.
