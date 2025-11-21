Сегодня в Татарстане ожидается до -2 градусов
Будет переменная облачность
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-восточный 6—11 м/с. Утром температура составит порядка -3 градусов, днем — от +2 до -2 градусов. На отдельных участках дорог гололедица.
