Сегодня в Татарстане ожидается до -2 градусов

Будет переменная облачность

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-восточный 6—11 м/с. Утром температура составит порядка -3 градусов, днем — от +2 до -2 градусов. На отдельных участках дорог гололедица.

Галия Гарифуллина