В Подмосковье ограничат продажу алкоголя в кафе во дворах двумя часами в день

Посетители могут приобрести его с 13:00 до 15:00

Фото: Реальное время

Мособлдума приняла закон, ограничивающий время продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах (МКД) и имеющих вход со стороны двора. Согласно новым правилам, реализация спиртного будет разрешена только в течение двух часов в день, сказано на сайте.

Продажа в таких заведениях будет возможна с 13:00 до 15:00. В остальное время суток она запрещена. Данные изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, с 1 сентября в объектах общепита в МКД (за исключением ресторанов) с 23:00 до 08:00 утра также запрещена продажа спиртного.

— Принимаемые нами меры не затронут добросовестных предпринимателей. Наша задача — убрать алкоголь из наших дворов. Те представители бизнеса, которые учитывают интересы наших жителей, смогут продолжать работу, например, реализовывая продукты питания, — добавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Напомним, розничная реализация алкогольной продукции в России (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе — октябре 2025 года сократилась на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 165,2 млн декалитров (дал).

Рената Валеева