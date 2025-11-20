Кравцов назвал Татарстан примером в программе капремонта учебных заведений

Несколько российских регионов рискуют не ввести вовремя в эксплуатацию 15 школ по программе капремонта школ, детсадов и колледжей

Министр просвещения России Сергей Кравцов на площадке Центрального исполкома «Единой России» сообщил, что несколько российских регионов рискуют не ввести вовремя в эксплуатацию 15 школ по программе капремонта школ, детсадов и колледжей с плановым сроком реализации в 2025 году. При этом министр особо отметил эффективную работу Татарстана в этом направлении.

Среди регионов, где зафиксированы критические риски по капремонту, министр назвал 10 субъектов.

— Критические риски по 15 школам в 10 регионах, три объекта в Запорожской области, два объекта в Республике Коми. <…> Хабаровский край, Псковская область и по одной школе в Хакасии, Амурской, Калининградской, Самарской, Тамбовской и Херсонской областях, — подчеркнул Сергеи Кравцов в ходе ВКС с регионами по реализации программы капремонта и строительства учреждений образования.

Он поставил в пример Татарстан, а также приграничные регионы, в частности Белгородскую область.

В Татарстане в сфере образования завершены работы на 213 объектах с общим объемом финансирования 5,8 млрд рублей. В их числе — 11 детских садов, 33 школы и образовательных центра.

Рената Валеева