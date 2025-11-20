Конфискация российских активов может обойтись Вашингтону в $6,6 млрд

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России

Фото: Татьяна Демина

Конфискация зарубежных активов Москвы может обойтись Вашингтону в примерно $6,6 млрд, подсчитало РИА «Новости» на основе данных национальных статслужб. Именно такую сумму составляет объем американских прямых инвестиций в российскую экономику по итогам 2024 года.

На прошлой неделе бюджетное управление конгресса допустило, что президент США Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема средств.

Сейчас в России действует указ президента, предусматривающий изъятие американских активов в качестве ответной меры. В отношении других стран аналогичных действий не предусмотрено. Тем не менее в начале этой недели глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что такой проект уже готов. Национализация коснется сотен западных компаний, включая крупные международные корпорации, такие как UniCredit, Raiffeisen, PepsiCo и Mondelez, которые до сих пор сохраняют свое присутствие на российском рынке.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России. В Бельгии хранится основная часть средств, поэтому Еврокомиссия (ЕК) оказывает на нее беспрецедентное давление.

В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины. ЕК добивается согласия на использование около 140 млрд евро в рамках «репарационного кредита».

Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.

По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear. Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться «бесконечно».

На прошлой неделе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев получит почти шесть млрд евро из займа G7 с погашением из доходов от российских активов.



Рената Валеева