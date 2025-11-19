Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, 20 ноября

18:12, 19.11.2025

Все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля

Фото: Рената Валеева

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 20 ноября. Все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.

Доллар подешевел на 0,11 рубля, юань — на 0,04 рубля, а евро — на 0,15 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,94 рубля;
  • евро — 93,78 рубля;
  • юань — 11,34 рубля.
Наталья Жирнова

