ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, 20 ноября

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 20 ноября. Все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.
Доллар подешевел на 0,11 рубля, юань — на 0,04 рубля, а евро — на 0,15 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,94 рубля;
- евро — 93,78 рубля;
- юань — 11,34 рубля.
