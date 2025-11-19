Депутат Валуев выступил против возвращения пива на стадионы в России

Считает, что любителям пива нужно делать отдельные ложи на аренах

Фото: Динар Фатыхов

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, почему выступает против возвращения пива на российские стадионы. Чиновник предложил строить на аренах отдельные ложи для любителей выпить и покурить.

— Я против возвращения пива на стадионы. Пусть пивники строят закрытые ложи на стадионах. А желающие выпить на соревнованиях пусть там наслаждаются напитками разного толка без демонстрации прилюдного пития. А дальше мы еще можем сделать приятное курящим — тоже закрытые ложи. Они же никого не трогают, не представляют никакой опасности. Они только покурить хотят. Разве можно их вот так взять и дискриминировать? У нас же вот нет больше мест выпить и покурить, кроме как на стадионах, — сказал Валуев Sport24.

С 1 января 2005 года в России действует запрет на реализацию пива на спортивных объектах и в сооружениях. Исключение было сделано лишь на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее за снятие запрета на продажу пива на стадионах выступили представители Российского футбольного союза (РФС) и Министерства спорта страны. При этом противоположную позицию занимает Минздрав России и федеральный проект «Трезвая Россия».

На днях двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что продажа пива на стадионах является неотъемлемой частью мировой спортивной культуры, и выразил мнение о необходимости отмены действующего в России запрета.

Зульфат Шафигуллин