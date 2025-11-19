Комитет РТ по охране ОКН отреагировал на разбитые окна Александровского пассажа

Там выразили готовность оказать собственнику здания необходимую поддержку

Фото: Динар Фатыхов

Во вторник, 18 ноября, неизвестные лица разбили оконные стекла в здании Александровского пассажа, расположенного на улице Кремлевской в историческом центре Казани. Объект культурного наследия, представляющий собой архитектурный памятник XIX века, был спроектирован петербургским архитектором Генрихом Рушем.

Комитет Татарстана по охране ОКН находится на связи с собственником здания и контролирует ход восстановительных работ. Об этом они сообщили в своих соцсетях.

Председатель Комитета Иван Гущин подчеркнул, что ответственность за сохранность и надлежащее состояние памятника лежит на его владельце. В связи с инцидентом представители собственника обратились в правоохранительные органы с заявлением о проведении расследования данного правонарушения. Заявление принято.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В настоящее время правообладатель совместно с привлеченной подрядной организацией занимается решением вопросов, связанных с демонтажем разбитых стекол и установкой временных заглушек для оконных проемов. Собственник оперативно принял меры для защиты объекта культурного наследия: дверь, выходящая на улицу Кремлевскую, временно зашита листами фанеры, а территория под поврежденными окнами ограждена сигнальной лентой.

Комитет по охране ОКН выразил готовность оказать собственнику здания необходимую поддержку в рамках действующего законодательства для восстановления исторического облика Александровского пассажа.

Рената Валеева