В Черемшанском районе представили нового начальника отдела Гостехнадзора
Им назначен Алексей Мордвинов
18 ноября 2025 года в Черемшанском муниципальном районе состоялось представление нового руководителя отдела Гостехнадзора.
Новым начальником отдела Гостехнадзора назначен Алексей Мордвинов. Сообщается, что его назначение состоялось при участии представителей надзорных и муниципальных органов региона.
Ранее стало известно, что исполком Нижнекамска возглавил Ренат Шакиров.
