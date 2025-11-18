Новости общества

В Черемшанском районе представили нового начальника отдела Гостехнадзора

19:14, 18.11.2025

Им назначен Алексей Мордвинов

Фото: скриншот с сайта gtn.tatarstan.ru

18 ноября 2025 года в Черемшанском муниципальном районе состоялось представление нового руководителя отдела Гостехнадзора.

Новым начальником отдела Гостехнадзора назначен Алексей Мордвинов. Сообщается, что его назначение состоялось при участии представителей надзорных и муниципальных органов региона.

Ранее стало известно, что исполком Нижнекамска возглавил Ренат Шакиров.

Наталья Жирнова

