Более полумиллиона дачников воспользовались «сезонными маршрутами» летом 2025 года

10:53, 17.11.2025

Самыми востребованными оказались три маршрута: №92с, №111с, №41с

Фото: Динар Фатыхов

Автобусы МУП «ПАТП №2» перевезли полмиллиона дачников в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. За дачный сезон 2025 года маршруты перевозчика обслужили 630 тысяч пассажиров.

Самыми востребованными оказались три маршрута:

  • №92с,
  • №111с,
  • №41с.

В этом году руководство предприятия пошло навстречу пассажирам и продлило сроки работы маршрута №111с до начала зимы, проверив динамику спроса в межсезонье.

Ранее МУП «Метроэлектротранс» сообщал, что станция метро «Дубравная» откроется досрочно — на неделю раньше.

Дмитрий Зайцев

