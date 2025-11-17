Более полумиллиона дачников воспользовались «сезонными маршрутами» летом 2025 года

Самыми востребованными оказались три маршрута: №92с, №111с, №41с

Фото: Динар Фатыхов

Автобусы МУП «ПАТП №2» перевезли полмиллиона дачников в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. За дачный сезон 2025 года маршруты перевозчика обслужили 630 тысяч пассажиров.

Самыми востребованными оказались три маршрута:

№92с,

№111с,

№41с.

В этом году руководство предприятия пошло навстречу пассажирам и продлило сроки работы маршрута №111с до начала зимы, проверив динамику спроса в межсезонье.

Ранее МУП «Метроэлектротранс» сообщал, что станция метро «Дубравная» откроется досрочно — на неделю раньше.

Дмитрий Зайцев