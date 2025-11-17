Более полумиллиона дачников воспользовались «сезонными маршрутами» летом 2025 года
Самыми востребованными оказались три маршрута: №92с, №111с, №41с
Автобусы МУП «ПАТП №2» перевезли полмиллиона дачников в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. За дачный сезон 2025 года маршруты перевозчика обслужили 630 тысяч пассажиров.
Самыми востребованными оказались три маршрута:
- №92с,
- №111с,
- №41с.
В этом году руководство предприятия пошло навстречу пассажирам и продлило сроки работы маршрута №111с до начала зимы, проверив динамику спроса в межсезонье.
