LG зарегистрировала в России новые товарные знаки

Среди зарегистрированных знаков — продукты линейки аудиосистем Xboom

Южнокорейская компания LG оформила в России правовую защиту шести товарных знаков, связанных с электронными и цифровыми товарами. Информацию об этом обнаружил ТАСС.

Среди зарегистрированных знаков — продукты линейки аудиосистем Xboom: XboomStage, XboomPower и XboomBuds. Кроме того, Роспатент зарегистрировал товарные знаки Affectionate Intelligence, LGAIProcessor и webOS. Они защищены по 9‑му и 42‑му классам МКТУ, включающим чипы и микросхемы, а также услуги по обслуживанию и обновлению компьютерного программного обеспечения.

Сообщается, что данная активность совпадает с сообщениями о возможном возвращении южнокорейских корпораций на российский рынок. Напомним, что Samsung начала предустановку мессенджера Max на устройства в России с 1 сентября.

Наталья Жирнова