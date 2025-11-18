Российская ПВО за сутки уничтожила более 200 воздушных целей
Об этом 18 ноября сообщило Минобороны России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили более двухсот воздушных целей. Об этом 18 ноября сообщило Минобороны России.
— Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в официальном сообщении военного ведомства.
Также в Минобороны уточнили, что в течение прошедшей ночи над регионами страны был сбит 31 беспилотный летательный аппарат.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».