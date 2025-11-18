Новости общества

Российская ПВО за сутки уничтожила более 200 воздушных целей

12:51, 18.11.2025

Об этом 18 ноября сообщило Минобороны России

Фото: Динар Фатыхов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили более двухсот воздушных целей. Об этом 18 ноября сообщило Минобороны России.

— Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в официальном сообщении военного ведомства.

Также в Минобороны уточнили, что в течение прошедшей ночи над регионами страны был сбит 31 беспилотный летательный аппарат.

Рената Валеева

