В России может появиться День памяти жертв геноцида советского народа

На рассмотрение законопроект в парламент внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Татьяна Демина

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение парламента законопроект об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, пишет ТАСС.

— Установление 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа — подтверждение того, что отзывается в сердце каждого жителя нашей страны — никто не забыт и ничто не забыто, — заявила Яровая.

По словам вице-спикера, выбор даты имеет историческое обоснование.

— Именно 19 апреля 1943 года издан указ №39 — первый правовой акт, который официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, определил правовые основы для привлечения к ответственности преступников — нацистов и их пособников, — пояснила она.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Яровая подчеркнула, что установление этой памятной даты означает подтверждение на общегосударственном уровне позиции России о том, что агрессия против СССР рассматривается как акт геноцида.

— Мы законодательно закрепляем то, что является исторической правдой и то, что мы как граждане России, основываясь на нашей Конституции, утверждаем в защиту исторической правды, — добавила парламентарий.



Анастасия Фартыгина