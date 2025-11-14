Новости общества

Сотрудников ФСИН по Челябинску задержали за взятки в особо крупном размере

11:34, 14.11.2025

По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статьям 290 (получение взятки) и 286 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса

Фото: Максим Платонов

Трое высокопоставленных сотрудников Главного управления ФСИН России по Челябинской области, включая первого замначальника, задержаны по подозрению в систематическом получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Совместная оперативная работа Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) ФСИН России и УФСБ по Челябинской области выявила противоправную деятельность следующих фигурантов:

  • первого замначальника ГУ ФСИН полковника внутренней службы С. Бульчука;
  • начальника управления собственной безопасности полковника О. Мохова;
  • главного бухгалтера М. Уфимцевой.

По факту выявленных нарушений четвертым следственным управлением Главного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по статьям 290 (получение взятки) и 286 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса. В настоящее время с задержанными проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Анастасия Фартыгина

