Пассажиропоток из Казани в Москву вырос почти на 5% за 10 месяцев
За отчетный период направлением воспользовались 645 тыс. человек
Перевозки пассажиров поездами дальнего следования из Казани в Москву показали значительный рост в январе — октябре 2025 года. По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), за отчетный период направлением воспользовались 645 тыс. человек, что на 4,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Всего за десять месяцев 2025 года железнодорожным сообщением между регионами и столицей воспользовались:
- Нижний Новгород — Москва: свыше 1,2 млн человек (+1%);
- Казань — Москва: 645 тыс. человек (+4,9%);
- Киров — Москва: 241,5 тыс. человек (+1,1%);
- Ижевск — Москва: 117,5 тыс. человек (+1%).
