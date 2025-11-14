Пассажиропоток из Казани в Москву вырос почти на 5% за 10 месяцев

За отчетный период направлением воспользовались 645 тыс. человек

Фото: Реальное время

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования из Казани в Москву показали значительный рост в январе — октябре 2025 года. По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), за отчетный период направлением воспользовались 645 тыс. человек, что на 4,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Всего за десять месяцев 2025 года железнодорожным сообщением между регионами и столицей воспользовались:

Нижний Новгород — Москва: свыше 1,2 млн человек (+1%);

Казань — Москва: 645 тыс. человек (+4,9%);

Киров — Москва: 241,5 тыс. человек (+1,1%);

Ижевск — Москва: 117,5 тыс. человек (+1%).

Анастасия Фартыгина