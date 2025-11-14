В Казани зарегистрировали более 1 тыс. электромобилей

В прошлом году в реестр внесли 275 электромобилей

В Казани число зарегистрированных электромобилей достигло 1096 единиц. С начала текущего года в реестр парковочных разрешений Комитет по транспорту города внес 281 электротранспортное средство. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Владельцы электромобилей могут пользоваться муниципальными парковками бесплатно, за исключением мест, предназначенных для инвалидов. Эта мера была введена в 2015 году, и с тех пор владельцы экологически чистых автомобилей получают дополнительные преимущества.

По данным Комитета по транспорту, в прошлом году в реестр было внесено 275 электромобилей, в 2023 году — 288, в 2022 — 124, а в 2021 — 77. Всего с момента введения данной инициативы зарегистрирован 51 электромобиль до 2020 года.

Анастасия Фартыгина