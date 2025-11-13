Синоптики прогнозируют в Татарстане резкие перепады температур перед наступлением зимы

В ближайшие дни дневные показатели поднимутся до +4... +9 градусов, что на 8—9 градусов выше климатической нормы

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается переходный период от осени к зиме, характеризующийся неустойчивой погодой с частыми осадками и резкими колебаниями температур. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.



Сообщается, что в ближайшие два дня, 14 и 15 ноября, республика окажется на южной периферии обширного северного циклона. Ночные температуры составят от 0 до +6 градусов, дневные поднимутся до +4... +9 градусов, что на 8—9 градусов выше климатической нормы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

14 ноября ночью ожидается небольшой дождь, который днем сохранится только на востоке региона. В субботу, 15 ноября, под влиянием атмосферных фронтов ночью осадки пройдут лишь в западных районах, а днем прогнозируется умеренный дождь, переходящий на западе в мокрый снег. В эти дни ожидается сильный юго-западный ветер — до 20 м/с.

Существенное похолодание ожидается в воскресенье, 16 ноября. Через регион пройдет холодный фронт с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега. Температура опустится до -2 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Начало следующей недели, 17 ноября, пройдет без существенных осадков. Ночные температуры опустятся до -7 градусов, дневные будут около 0 градусов. 18 ноября прогнозируется возвращение осадков и повышение температуры.

Наталья Жирнова