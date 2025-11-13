Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 14 ноября
Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 14 ноября. Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля.
Доллар опустился на 0,68 рубля, юань — на 0,05 рубля, а евро — на 0,49 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,6 рубля;
- евро — 93,7 рубля;
- юань — 11,32 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».