Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 14 ноября

17:56, 13.11.2025

Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 14 ноября. Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля.

Доллар опустился на 0,68 рубля, юань — на 0,05 рубля, а евро — на 0,49 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,6 рубля;
  • евро — 93,7 рубля;
  • юань — 11,32 рубля.
Наталья Жирнова

ЭкономикаБанки

