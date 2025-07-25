Политологу Екатерине Шульман* назначили двухмесячный арест
Ранее иноагент была объявлена в розыск
Политологу Екатерине Шульман* избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Срок отбывания наказания отсчитывается с момента задержания политолога на территории России, а в случае экстрадиции — с момента фактического пересечения государственной границы РФ.
Екатерина Шульман* была признана иноагентом в апреле 2022 года. В ходе судебного разбирательства по ее жалобе выяснилось, что она получала финансирование из таких стран, как Канада, Германия, Ирландия и США, а также от российских организаций с иностранным капиталом, включая Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги.
Ранее политолог была объявлена в розыск.
Справка
* включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ
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