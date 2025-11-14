Сегодня в Татарстане ожидается до +9 градусов

Прогнозируется небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами днем прогнозируется небольшой дождь. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 7—12 м/с, днем местами с порывами до 15—17 м/с. Утром в Татарстане ожидается порядка +5 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.



Галия Гарифуллина