Сегодня в Татарстане ожидается до +9 градусов
Прогнозируется небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами днем прогнозируется небольшой дождь. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 7—12 м/с, днем местами с порывами до 15—17 м/с. Утром в Татарстане ожидается порядка +5 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».