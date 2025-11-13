Татарстан вошел в число регионов с самыми низкими отказами по автокредитам
Общероссийский уровень отказов по автокредитам достиг 82,9%, увеличившись на 5,7 процентных пункта за месяц
Татарстан вошел в число российских регионов по доступности автокредитования с долей отказов 77% в октябре 2025 года. Более благоприятная ситуация сложилась только в Удмуртии (76,3%), свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй, пишет ТАСС.
- Общероссийский уровень отказов по автокредитам достиг 82,9%, увеличившись на 5,7 процентных пункта за месяц.
В лидерах по числу отказов — Новосибирская область (85,2%) и Краснодарский край (85%). Столичные регионы демонстрируют худшую динамику: в Москве годовой рост отказов составил 8,5 п.п., в Санкт-Петербурге — 7,9 п.п.
Напомним, что средняя запрашиваемая сумма по заявкам на автокредиты за третий квартал 2025 года в Татарстане составила 1,22 млн рублей.
