В Татарстане почти за миллиард рублей отремонтируют дорогу и мост через реку Малую Бахту

Речь идет об участке дороги Казань — Буинск — Ульяновск и о мосте на дороге Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан

В Татарстане почти за миллиард рублей отремонтируют дорогу и мост через реку Малую Бахту. Это стало известно из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Первый тендер заключается в ремонте автомобильной дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск на участке км 109+300 — км 136+969. Согласно графику работ, капремонт должен завершиться не раньше чем в конце августа 2027 года. На это, судя по первоначальной сумме госзакупки, должны выделить 747 млн рублей, а заказчиком является Волго-Вятскуправтодор.

Реальное время / realnoevremya.ru

Второй тендер касается ремонта моста через реку Малую Бахту на км 110+308 автомобильной дороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. Заказчик тот же, а выделить на эти работы планируется 178 млн рублей. Работы начнутся, судя по графику, в апреле 2027-го, а завершатся в конце октября того же года.

Общий объем госзакупки составляет 925 млн рублей.

Напомним, что в Татарстане вложили более 70 млн рублей в оздоровление водных объектов.

Наталья Жирнова