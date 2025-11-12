В России расширят налогообложение коммерческой недвижимости по кадастровой стоимости

Инициатива, разработанная Минфином, направлена на устранение пробелов в законодательстве

Фото: Реальное время

Кабмин России предложил изменить подход к расчету налога на имущество организаций, расширив перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости. Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, если в составе единого недвижимого комплекса (ЕНК) есть хотя бы одно здание торгового или административно-делового назначения, весь комплекс может перейти на налогообложение по кадастровой стоимости. Об этом сообщили «Ведомости».

Инициатива, разработанная Минфином, направлена на устранение пробелов в законодательстве. В настоящее время налог по кадастровой стоимости применяется только к отдельным объектам, включенным в перечень ст. 378.2 НК, таким как торговые центры и офисные здания.

Вспомогательные объекты в составе ЕНК — склады, производственные помещения, коммуникации — облагаются налогом по среднегодовой остаточной стоимости, что часто приводит к занижению налоговой базы.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

— После принятия поправок вся недвижимость, входящая в единый комплекс, будет облагаться по кадастровой стоимости, что увеличит налоговую нагрузку на владельцев и может спровоцировать споры о размере кадастровой стоимости для ЕНК в целом, — отметил партнер юрфирмы «МЭФ Legal» Сергей Челышков.



Инициатива соответствует заявленному Минфином тренду на переход к налогообложению недвижимости организаций исключительно по кадастровой стоимости, который фигурирует в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» с 2022 года. Регионы сохранят право устанавливать особенности применения нового подхода, например вводить пороговые значения по площади объектов.



Анастасия Фартыгина