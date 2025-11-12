Пенсионную норму закона РТ проверят на соответствие Конституции с подачи экс-главы сельсовета

По мнению заявителя, принятый в 2009 году республиканский закон нарушил его права

Сегодня Конституционный совет Татарстана рассмотрит обращение бывшего главы Курналинского совета местного самоуправления Алексеевского района республики Фатыхов. Он просит проверить на соответствие Конституции РТ республиканский закон 2009 года, который определил гарантии прав депутатов муниципальных образований и выборных должностных лиц и членов совета органов местного самоуправления, установил для этих категорий еще и пенсионные надбавки.

Заявитель недоволен тем, что законодатель четко установил — право на прибавку имеют лишь те депутаты и муниципальные главы, кто занимал указанные должности на 1 января 2006 года и позднее. А Фатыхов ушел с поста главы Курналинского совета в октябре 2005-го — перешел работать школьным учителем, не зная, что в будущем появится такой закон. В своем обращении он возмущается — не хватило каких-то двух месяцев — и просит проверить данную норму на конституционность.