Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 граждан Японии

В списке оказался и официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура

Фото: Мария Зверева

В ответ на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны Токио Россия приняла решение о запрете въезда для 30 граждан Японии, среди которых оказался и официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура. Об этом сообщило российское дипломатическое ведомство.

В официальном заявлении говорится: «В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия официального Токио против нашей страны, увязываемые со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию для 30 граждан Японии».

Среди лиц, попавших под запрет, находятся не только чиновники, но и журналисты, а также профессора японских университетов. Данное решение стало очередным шагом в эскалации напряженности между двумя странами.

Японское правительство с начала специальной военной операции на Украине ввело несколько пакетов санкций против России. По словам посла России в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, полагая, что издержки от этого шага будут меньше, чем выгоды от «конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании», инициированной Западом.



Анастасия Фартыгина