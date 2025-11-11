Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества стран
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, в ходе которого обсудил расширение сотрудничества между двумя странами, пишет РИА «Новости».
В ходе обсуждения министры рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов и продолжение внешнеполитической координации, в том числе на площадках ООН.
Также внимание было уделено подготовке второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, которая пройдет в Каире 18—19 ноября. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и обмене опытом в различных сферах.
