Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества стран

18:43, 11.11.2025

Также внимание было уделено подготовке второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, которая пройдет в Каире 18—19 ноября

Фото: Людмила Губаева

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, в ходе которого обсудил расширение сотрудничества между двумя странами, пишет РИА «Новости».

В ходе обсуждения министры рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов и продолжение внешнеполитической координации, в том числе на площадках ООН.

Также внимание было уделено подготовке второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, которая пройдет в Каире 18—19 ноября. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и обмене опытом в различных сферах.

Анастасия Фартыгина

