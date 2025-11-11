Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

Оператор связи блокирует переходы на опасные сайты, чтобы защитить данные и деньги клиентов

Теперь Билайн блокирует переходы на опасные сайты, чтобы защищать клиентов от фишинговых атак — в мобильной сети и сети широкополосного доступа. Список вредоносных ресурсов пополняется каждый день, блокировка происходит сразу. В месяц таким образом обезвреживается около 30 тысяч сайтов — в основном это подделки страниц маркетплейсов, популярных банков и государственных органов.

предоставлено пресс-службой билайна

Список формируется на основании данных о фишинговых ресурсах, поступающих из Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, ФГБУ «НИИ «Интеграл», Банка России. Билайн планирует расширять количество источников и повышать надежность защиты в своей сети.

«Антифишинг» работает по умолчанию для всех клиентов оператора — им не нужно ничего дополнительно подключать или активировать.

Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна:

«Средства антифрода сейчас активно развиваются, злоумышленникам становится сложнее пробиваться сквозь технологические преграды. Поэтому они всё чаще делают ставку на человеческий фактор и пытаются добиваться своего с помощью обмана и манипуляции — через фишинговые сайты, которые маскируются под доверенные ресурсы, но на самом деле крадут данные.

Согласно статистике «Лаборатории Касперского», в 2024 году количество фишинговых атак выросло на четверть год к году. Билайн, как самый безопасный оператор, конечно, не может оставаться в стороне от этой проблемы. «Антифишинг» в нашей сети работает с августа этого года и уже страхует от потери данных и денег десятки тысяч человек каждый день. В планах Билайна — налаживать партнерство с ведущими экспертами по поиску фишинга и совершенствовать защиту».

