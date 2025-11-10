В Татарстане ожидается переменчивая погода: от дождя до мокрого снега
11 ноября при прохождении холодного атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь
В Татарстане сохраняется теплая, но неустойчивая погода. Ее формируют атлантические циклоны, которые чередуются с гребнями повышенного давления, сообщает Гидрометцентр республики.
В настоящее время среднесуточные температуры воздуха превышают климатическую норму на +4 +7 градусов.
- В ближайшие дни погода будет меняться. Так, 11 ноября при прохождении холодного атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит от +1 до +4 градусов, днем — от +3 до +6.
- 12 ноября ночью возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем, когда фронтальный раздел уйдет дальше на восток и атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Ночью температура снизится до 0 — +5, а в южных районах останется на уровне 0 — +3. Днем ожидается от 0 до +5. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.
- 13 ноября теплый атмосферный фронт принесет в республику очередную порцию влажного теплого воздуха. Ночью местами, а днем практически на всей территории пройдут осадки: ночью — мокрый снег с дождем, днем — преимущественно дождь. Ночью температура будет колебаться от 0 до 5, к утру повысится до 0 — +5, а днем воздух прогреется до +2 — +7 градусов. Как и накануне, ночью и утром на некоторых участках дорог вероятна гололедица.
По предварительному прогнозу, 14 и 15 ноября сохранится теплая погода с периодическими дождями. Ночью температура ожидается на уровне +1 — +6, днем — от +3 до +8 градусов.
