В Казани обновили территорию у памятника ликвидаторам ЧАЭС

Это произошло в преддверии 40-летия аварии

В преддверии 40-летия аварии на Чернобыльской АЭС в казанском сквере на проспекте Амирхана завершились работы по благоустройству территории вокруг памятника ликвидаторам аварии. Об этом сообщила мэрия города.

В рамках обновления общественного пространства специалисты установили пять новых скамеек и урн, произвели замену брусчатки как возле самого монумента, так и в центральной части площади.

На круглой клумбе высадили 260 многолетних растений. Аналогичные работы по озеленению недавно провели в парке имени Урицкого в Московском районе Казани, где высадили 100 крупномерных саженцев сосны обыкновенной высотой от 3,5 метра.

Наталья Жирнова